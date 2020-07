Estate: Gay Friendly Italy, Agropoli e Paestum mete preferite

L’estate 2020 alla scoperta dell’Italia gay-friendly? Gay Friendly Italy, travel & hospitality, network dedicato al mercato turistico Lgbt+ prodotto da Gay.it, ha proposto cinque mete di vacanza e tra queste c’è anche il Cilento.

Prima di arrivare nell’area sud della Provincia di Salerno, però, c’è Rimini considerata la meta gay-friendly perfetta e da parecchi anni frequentata da moltissimi viaggiatori Lgbt+ italiani e non solo. Qui, fanno sapere da Gay Friendly, i più grandi alberghi sono ospitali e sono già pronti ad offrire alla comunità Lgbt+ in viaggio un soggiorno italiano unico. Ma anche città di cultura, arte e teatro.

Ancona è la città gay-friendly che quest’estate verrà subito in mente a moltissimi viaggiatori Lgbt+ che vogliono scoprire e riscoprire le bellezze del belpaese. E’ considerata la meta ideale se si vuole trascorrere un weekend tranquillo tra escursioni, passeggiate lunghe sulla spiaggia e cultura. Da Ancora alla Campania il passo è breve: Gay Friendly Italy non ha dubbi sulle località da scegliere e in cima alla lista c’è il Cilento e in particolare Agropoli e Paestum. La costiera già lo scorso anno fu inserita tra le mete gay-friendly.

L’elenco si conclude con Toscana e Umbria.