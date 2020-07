Capaccio Paestum, presto lavori su due strade provinciali

Nei prossimi giorni la Provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza previsti sulla SP 43 e sulla SP 315 ricadenti entrambi nel territorio del Comune di Capaccio. Sono Accordi Quadro finanziati con Fondi MIT 2019. Il primo intervento viene consegnato il 6 luglio e riguarda la SP 43, dal km 4+000 al km 6+700 circa, in comune di Capaccio, per un importo di euro 115.840,24. Sono lavori di rinforzo della sovrastruttura stradale di pericolo al pubblico transito nei tratti maggiormente usurati. Il secondo intervento viene consegnato il 13 luglio e riguarda la SP 315, primo tratto, in comune di Capaccio, per un importo di euro 50.900,67. Sono lavori di ripristino della pavimentazione bituminosa sconnessa ed avvallata di pericolo al pubblico transito in alcuni tratti della carreggiata.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, si riparte, anche con lo scopo di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle nostre comunità.”