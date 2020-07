Agropoli, scontro tra moto e furgone: un ferito

AGROPOLI. E’ stato trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania un uomo di Agropoli rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla ex SS267, all’altezza del cavalcavia ferroviario. Stava viaggiando a bordo di una moto in direzione di località Mattine, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un furgone Fiorino che viaggiava in direzione opposta.

Alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato il malcapitato in ospedale.

Per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina.