Agropoli, Fdi attacca: “L’ospedale che non c’è”

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del commissario di Fratelli d’Italia, Michele Pizza, in merito alla mancata riapertura dell’ospedale civile di Agropoli. Ecco il testo del comunicato:

Ancora una volta la nostra cittadina assurge agli onori della cronaca, una troupe televisiva nazionale, da questa mattina, sta setacciando l’intero territorio in cerca dell’omino delle chiavi, utili ad aprire i lucchetti del nostro disgraziato Ospedale. Dopo un intero giorno di vane ricerche e lunghe attese, la troupe ha dato forfait. I previsti festeggiamenti con la banda di Pignatara e colorati fuochi pirotecnici, sono stati annullati. Due elementi forniti per l’occasione, che dovevano inaugurare le costosissime e avanzatissime sale operatorie, uno per un intervento di altissima chirurgia in videounghiascopia per un’unghia nera e l’altro per un intervento di saturazione di profondissime ferite, subite per un morso di papera; dopo avere atteso una intera giornata in lettiga, all’uscita della superstrada di Agropoli sud, al calare del sole, miracolosamente sono guariti.

I due, devoti di San Vincenzo di Ruvo del Monte Miracoloso, hanno immediatamente fatto accendere sotto l’immagine del santo Candele, Candelotti e sei Lumini. Il sindaco del villaggio, non si è fatto cogliere impreparato e nell’immediatezza, non necessitando più aprire ed inaugurare strutture ospedaliere, perché il Santo guarisce a distanza, ha pensato che basta una semplice ricetta medica e il pagamento del relativo ticket e il miracolo avviene in poche ore.

Anche noi, ci siamo uniti alla schiera dei credenti e abbiamo invocato, a dire la verità, un altro santo, affinché faccia il miracolo di far sparire dalla scena politica al più presto, San Vicienz e i suoi discepoli locali. Caro Sindaco, le promesse si mantengono e Tu hai dichiarato pubblicamente di recente, che se non fosse stato aperto l’ospedale entro giugno, saresti uscito ufficialmente dal partito del tuo governatore; aspettiamo con ansia il realizzarsi della promessa fatta e se poi, ti dimetti anche dalla carica, faresti un gran bene a questa nostra tanto martoriata cittadina. AMEN

Il Coordinatore Cittadino Di Fratelli di Italia Michele Pizza