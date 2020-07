Serie D: Esposito nuovo allenatore del Santa Maria

E’ Gianluca Esposito il nuovo allenatore della Polisportiva Santa Maria. Dopo l’addio consensuale, anche se sorprendente, di Pirozzi, la società del presidente Francesco Tavassi punta sul giovane tecnico nolano, l’annuncio è stato pubblicato dall’account twitter del sodalizio costiero. Per l’ex difensore è un ritorno nel Cilento: nel 2018-2019 ha infatti allenato l’Agropoli. Fu una stagione in crescendo: dopo un inizio titubante, a seguito di una sconfitta interna con l’Eclanese dell’allora tecnico Martino, la formazione cilentana inanellò una serie cospicua di vittorie consecutive che la issarono al primo posto del girone B d’Eccellenza.

Un calo nel finale di stagione e la sfortunatissima gara contro il San Tommaso, relegarono l’Agropoli al secondo posto., ma ciò non impedì alla formazione di Esposito di raggiungere la finale playoff nazionale dopo aver eliminato Costa D’Amalfi e Cervinara nella fase campana. In un equilibrato doppio confronto conclusivo la spuntò, tuttavia, il Brindisi di Olivieri. Il tecnico classe ’77 ha conseguito ottimi risultati con la Sarnese, formazione che lo ha lanciato in panchina, conquistando due difficilissime salvezze consecutive in Serie D.

Dopo quest’esperienza fu assunto dal Portici nel 2017-2018 sempre in quarta serie, ma venne esonerato a campionato in corso e sostituito da Maiuri. Lo scorso anno ha coronato il suo sogno di allenare il Nola, squadra di cui è tifoso, concludendo al nono posto nel girone I di Serie D prima dell’interruzione causa pandemia, in coabitazione con l’ACR Messina. Ora la sfida in giallorosso: il tecnico avrà presumibilmente il compito di mantenere la categoria, impresa che in carriera, all’ex calciatore di Perugia e Savoia, è già riuscita. Esposito è un tecnico che ama far esprimere le proprie squadre secondo i dettami del calcio moderno, nonchè assai adatto a lavorare con gruppi mediamente giovani, una filosofia che dunque si sposa bene con le ambizioni del Santa Maria, che,come noto nel territorio, è una società incline a valorizzare i ragazzi del proprio vivaio.

Secondo i rumors Esposito ha battuto la concorrenza di altri allenatori che la società giallorossa aveva provato a sondare come Ferullo, il giovane emergente Serrapica, ed il veterano Carmine Turco, tecnico quest’ultimo che dopo ben 8 anni ha interrotto il suo rapporto con il Faiano.