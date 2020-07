Ritorna la kermesse ‘Musica e Artigianato’ a Torchiara

Send an email

Dopo il lungo periodo di sospensione dei concerti e più in generale delle attività culturali e sociali, riprendiamo l’ appuntamento al Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara con l’arte e la musica, domenica 5 luglio dalle 18:00. Continuano le esposizioni artistiche del Mercatino dell’artigianato, ampliato per la forte partecipazione che sta registrando e collocato nell’ampio atrio del Palazzo per adempiere alle norme di sicurezza previste.

Tanti piccoli oggetti manuali di grande pregio che si rinnovano in una proposta che ogni mese incuriosisce di più il pubblico che frequenta questo appuntamento mensile. L’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea, cui è affidato il coordinamento del mercatino, ha ripreso i contatti con gli espositori che si sono dichiarati entusiasti del buon inizio di questa nuova fase espositiva e questo progetto per la qualità dei partecipanti, artisti ed artigiani, si colloca tra i migliori della nostra provincia.

Alle ore 19:30 seguirà come per le edizioni precedenti, il Concerto della rassegna SMART COLLECTION, promosso nell’ambito dell’International Cilento Music Festival dei Maestri Angela Meluso, Luciano e Mauro Tortorelli.

Gli artisti: Pasquale Vitale, chitarra e Ylenia Cimino, flauto, eseguiranno musiche di Caiazza, Castelnuovo-Tedesco, Casterede, Piazzolla.