Morto Georg Ratzinger: nel 1995 visitò Paestum con il fratello Joseph

E’ morto oggi Georg Ratzinger, fratello di Joseph, eletto Papa il 19 Aprile 2005 con il nome di Benedetto XVI. Secondo le informazioni della Bild, Georg Ratzinger è deceduto stamani alle 11.10 a Ratisbona. Aveva 96 anni ed era malato da tempo. Il papa emerito gli aveva fatto visita due settimane fa, arrivando in Germania il 18 giugno, per dargli il suo addio. I due fratelli erano sempre rimasti in stretto contatto, ma ultimamente le comunicazioni telefoniche non erano più possibili. Georg e Joseph Ratzinger sono legati anche al Cilento e in particolare a Paestum che visitarono nel 1995, come racconta un articolo pubblicato su InfoCilento da parte di Ernesto Apicella.

Nel gennaio del 2007, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Giuseppe Rocco Favale fu ricevuto da Papa Benedetto XVI. Con lui c’erano l’ agropolese don Walter Santomauro e l’ex Parroco della Parrocchia “Madonna delle Grazie” di Agropoli, don Remigio Bellizio. Durante il breve colloquio personale, Sua Santità chiese a Mons.Favale dove fosse la Diocesi di Vallo della Lucania. “Ecco”. Indicandola sulla mappa dell’Italia.“ In Campania e precisamente nel Cilento”. Papa Ratzinger lo interruppe e ricordò, con grande gioia, di quando con il fratello Georg, nel 1995, era stato in visita a Paestum.

Nel 1995 il Cardinale Joseph Ratzinger ricopriva la carica di Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Firmò il documento intitolato “Cura Pastorale delle persone Omosessuali”. Quell’anno uscì il libro contenente una sua lunga intervista dal titolo: “Rapporto sulla Fede”. Il suo tempo libero lo dedicava agli Studi, alla Preghiera e, quando il caro fratello Georg veniva in Italia, visitando le bellezze Storico, Culturali e Religiose Italiane.

Era il 10 giugno del 1995, i fratelli Ratzinger decisero quel sabato di trascorrerlo a Paestum, per conoscere l’Antica Poseidonia e i Tesori in essa conservati. Era una bellissima giornata primaverile e i fratelli Ratzinger, confusi tra centinaia di turisti, con grande passione ed ammirazione visitarono i maestosi Templi, testimoni di un’Antica Civiltà molto legata ai propri Dei. Dopo aver passeggiato nell’Area Archeologica tra Storia, Cultura e Religione, visitarono il Museo. Il Cardinale Ratzinger restò colpito dalla varietà dei reperti ritrovati a Paestum. Un viaggio Storico dall’Età Neolitica alla Civiltà Romana, attraversando le magnificenze del periodo Greco e di quello Lucano. La visita a Paestum si concluse in un ristorante gustando le tipicità gastronomiche del nostro territorio.

I fratelli Ratzinger a Paestum – Archivio storico Ernesto Apicella

Una bellissima giornata nella Terra dei Miti che Papa Ratzinger non mancherà di menzionare nei suoi libri di memorie, tanto da pubblicarne una foto sui libri:” Milestones, Memoirs: 1927-1977. Pope Benedict XVI.” e: “Pope Benedict XVI. Servant of the Truth”.