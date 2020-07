Send an email

Follow on Twitter

Comitato Per Castellabate: “chiediamo risposte al referendum No Consac”

Il Comitato Civico “Per Castellabate” chiede all’amministrazione comunale una risposta, riguardante le firme per il Referendum “NO Consac”. Lo scorso inverno, infatti, un gruppo di cittadini avviò una raccolta firme per chiedere che il confine lasciasse la società che era da poco subentrata per la gestione del servizio idrico. Ora sul caso monta nuovamente la polemica.

“I cittadini ormai stanchi di queste bollette salatissime, chiedono risposte”, fanno sapere dal comitato.

“Noi del Comitato Civico, aspettiamo una risposta da Febbraio,che ad oggi è stata rimandata tra Boh e Forse.

La gente vuole risposte e la democrazia.

Che scelga il popolo!”, concludono.