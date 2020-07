Capaccio, ok ad interventi sulla rete fognaria in via D’Acquisto

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune pronto ad intervenire per la sistemazione della condotta fognaria in via Salvo D’Acquisto, a Capaccio Scalo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha risposto alle sollecitazioni dei cittadini.

La rete fognaria è stata sottoposta ad una serie di interventi per il deflusso delle acque nere ma ad oggi non c’è ancora una risoluzione del problema ed anzi la situazione è addirittura peggiorata.

Diversi residenti, quindi, hanno segnalato negli ultimi mesi il mal funzionamento della rete e dell’impianto per le acque meteoriche.

Di qui la decisione dell’Ente di dare mandato all’ufficio lavori pubblici di avviare l’iter per procedere alla risoluzione dei problemi in zona.