Padula: incendio nella notte in un fienile

PADULA. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per domare il rogo che è divampato nella notte nella città della Certosa.

Ad essere avvolto dalle fiamme un fienile sito in via Cammarelle, a Padula Scalo.

L’allarme è scattato dopo le 22.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la protezione civile Vallo di Diano

Gli intervenuti hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza la zona. La struttura è andata completamente distrutta così come le balle di fieno conservate all’interno.

Poco distante un’abitazione che però non è stata raggiunta dal fuoco. Non si registrano feriti. Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio.