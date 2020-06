Ospedale di Agropoli, incontro per la riapertura

Incontro in corso per l’ospedale civile di Agropoli tra rappresentanti del Comune, del presidio ospedaliero e dell’Asl Salerno. L’obiettivo è fare il punto della situazione sullo stato del nosocomio per il quale si attende il completamento dell’organico, l’arrivo dei farmaci e dei piccoli interventi strutturali per il day surgery. Questi ultimi aspetti sono risolvibili in tempi brevi mentre il personale è il nodo principale da sciogliere e sul quale si sta lavorando da tempo.

L’azienda sanitaria, tra manifestazioni di interesse, scorrimento delle graduatorie e trasferimenti, sta colmando i buchi non senza difficoltà.

Entro questa settimana potrebbe essere comunque realtà il potenziamento del pronto soccorso con la disponibilità di un cardiologo e rianimatori, nonché laboratori h24. Per altri servizi si attenderà qualche giorno in più, ma in ogni caso non si andrà oltre la prima metà di luglio. A quel punto arriverà anche il presidente De Luca ad inaugurare la struttura.