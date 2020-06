Incidente a Castellabate, morto 48enne

Send an email

CASTELLABATE. Una persona ha perso la vita a seguito dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Santa Maria di Castellabate, lungo la via del Mare, nei pressi dello stadio Carrano. Si tratta di un uomo originario dell’est Europa, 48 anni, G.V., che era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania insieme ad un’altra persona. Entrambi viaggiavano a bordo di una Jeep che procedeva in direzione San Marco di Castellabate.

Stando alle prime ricostruzioni un’automobilista a bordo di una Opel stava svoltando. La Jeep che sopraggiungeva probabilmente a velocità elevata, forse per schivarla, è finita violentemente contro un albero di carrubo. La parte anteriore del veicolo si è accartocciata su sé stessa. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per estrarre le due persone a bordo (di nazionalità straniera) dalle lamiere.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasferire i feriti in ospedale in codice rosso. Uno dei due, purtroppo, non ce l’ha fatta. Sul caso indagano i carabinieri.