Elezioni regionali: per i sondaggi il voto in Campania non è scontato

Solo 6 punti percentuali su Caldoro. Per il governatore della Campania uscente, Vincenzo De Luca, la vittoria non sarebbe così scontata. E’ quanto racconta il primo sondaggio divulgato all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura di Stefano Caldoro in Campania in vista delle elezioni regionali del settembre 2020. A realizzarlo, per conto di Porta a Porta, la società Noto Sondaggi. Ecco i numeri che emergono per le Regionali 2020 sulle intenzioni di voto:

De Luca 45%;

Caldoro 39%;

Ciarambino 13%.

Come si ricorderà De Luca nel 2015, cinque anni fu, vinse col 41,15 per cento dei consensi su Caldoro che arrivò al 38,37 per cento. La Ciarambino arrivò al 17,5 per cento col Movimento Cinque Stelle.

Dunque a distanza di 5 anni secondo quanto rivela il sondaggio il governatore uscente avrebbe rimpinguato il suo vantaggio mentre il consenso dello sfidante sarebbe cresciuto di poco meno dell’1 per cento. Molto indietro la candidata del Movimento Cinque Stelle Valeria Ciarambino sebbene è chiaro che mancano tre mesi alle elezioni ed i sondaggi ad ora sono molto molto aleatori.