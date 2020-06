Cilento: 7 comuni partner per un nuovo bio distretto

Sette comuni del Cilento pronti a partecipare al progetto internazionale “PARK-UP- verso il bio distretto del Parco Nazionale Diviake Karavasta” attraverso un partenariato in fase di costituzione. Saranno partner dell’accordo Pollica, Ente capofila, Gioi, Laurino, Salento, Orria, Moio della Civitella, Perito. A siglare l’accordo anche il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e il Politecnico di Milano. Come soggetti esteri: Comune di Divjakë (Albania) e Parco Nazionale di Divjake-Karavasta (Albania).

L’accordo tra Enti permetterà di partecipare all’avviso pubblico per la concessione di contributi a iniziative da parte “dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030” emesso dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dedicato agli Enti territoriali.

Il Parco Nazionale di Divjake-Karavasta, in Albania, si affaccia sull’Adriatico, si trova nella prefettura di Fier vicino a Lushnjës ed è raggiungibile in meno di 2 ore da Tirana. Al suo interno la laguna di Karavasta, la più grande dell’Albania e una delle più estese del Mediterraneo; un’area di 5000 ettari importantissima dal punto di vista naturalistico poiché ricca di biodiversità.