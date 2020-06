Sapri, riapre il cineteatro Ferrari

Dopo un fermo di oltre tre mesi, il Cineteatro Ferrari di Sapri riaccenderà il grande schermo riaprendo al pubblico Giovedì 16 Luglio, e riprendendo la programmazione, proprio dove era stata interrotta, durante l’emergenza Covid.

Un’inizio non facile, dopo la ripresa, ma che sarà appassionate come sempre.

Si recupereranno titoli rimasti brevemente nella sala per via del lockdown come JoJo Rabbit e si programmeranno titoli in prima visione come il tanto atteso film della Disney “Onward oltre la magia”.

Per il Ferrari e i suoi stimatori si tratta di “un passo” importante per consentire un percorso di ripartenza che sarà graduale e porterà entro poco tempo ad un ritorno a regime con nuovi titoli in arrivo nelle sale di tutta Italia”.