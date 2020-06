Dopo 115 giorni riaprono le Grotte di Pertosa – Auletta

Send an email

1 luglio 2020: dopo 115 giorni riaprono in tutta la loro bellezza le Grotte di Pertosa – Auletta. Le Grotte si offriranno nuovamente al pubblico nella loro straordinaria unicità, ma con una nuova organizzazione. Verranno effettuati ingressi contingentati ad orari prefissati per 12 persone a visita; la prenotazione diventa obbligatoria e non solo suggerita; la consueta attenzione all’igiene di tutti gli ambienti sarà affiancata dalla sanificazione.

Ecco nel dettaglio le modalità: