Capaccio Paestum: infopoint e Ztl in piazza Tempone

Inaugura un nuovo infopoint turistico a Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale ha scelto di dare attenzione anche al Capoluogo. Il punto informativo, infatti, è in piazza Tempone. Nei giorni scorsi il sindaco Franco Alfieri aveva tagliato il nastro di quello sito presso l’Aci Paestum, lungo la SS18. Saranno in totale sei gli info point turistici sul territorio, che si integreranno con quelli di Agropoli e Castellabate.

“Un’altra bella mattinata. A Capaccio Capoluogo entrano in funzione la ZTL e l’Info Point turistico allestito sulla splendida terrazza di piazza Tempone”, ha detto Alfieri .

La zona a traffico limitato in piazza Tempone viene istituita da alcuni anni.

Queste le modalità fissate nell’ordinanza della polizia locale:

–Senso unico di marcia su Via Tempe, dall’intersezione con Via Costabile Carducci fino all’ingresso ai parcheggi sottostanti i giardini pubblici;

–E’ fatto obbligo fermarsi e dare precedenza su Via Tempe all’altezza dell’intersezione con Via Michele Marino; ed ai veicoli che dal parcheggio e dalla “Casa canonica” si immettono su Via Tempe;

–divieto di transito per autobus ed autocarri con peso superiore a 3,5 tonnellate su Via Tempe a partire dall’intersezione con Via Costabile Carducci fino all’intersezione con Via Michele Marino; su Piazza Tempone a partire dall’intersezione con Via Costabile Carducci ed in prosecuzione su Via Vittorio Emanuele e Piazza Orologio;

– divieto di sosta con rimozione forzata h24 su ambi i lati di Piazza Tempone a partire dall’intersezione con Via Costabile Carducci in avanti fino al civico numero 25; su ambi i lati di Via Tempe a partire dall’intersezione con Via Costabile Carducci in avanti fino all’intersezione con Via Michele Marino.

Nell’area antistante Palazzo Guazzo ai civici 2 e 3, inoltre, sono stati istituiti due parcheggi con sosta regolamentata a tempo consentita per 15 minuti , dalle 8 alle 19, tutti i giorni lavorativi. Su Piazza Tempone a partire dal civico 25 in avanti fino all’intersezione con Via Vittorio Emanuele, sul lato destro direttrice di marcia, sono istituiti dei parcheggi con sosta regolamentata a tempo consentita per 30 minuti, dalle 8 alle 19, tutti i giorni lavorativi. Per quanto riguarda invece, lo scarico e carico di merci, è stato istituito un parcheggio nei pressi dell’area antistante Palazzo Guazzo in Piazza Tempone, ai civici 2 e 3, dalle 8 alle 19, tutti i giorni.

Novità per la viabilità anche a Paestum: ztl in via Nettuno e via orre di Mare.