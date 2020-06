Vacanze nel Cilento: occhio alle truffe

Con l’arrivo dell’estate torna l’allarme truffe per chi è in cerca di case dove trascorrere le vacanze.

Il modus operandi è sempre lo stesso: sul web vengono pubblicate immagini di luoghi e appartamenti paradisiaci, quindi viene chiesto un anticipo per poter prenotare.

Peccato che le abitazioni mostrate nelle foto siano inesistenti o che le foto siano state messe on line all’insaputa dei proprietari.

Così scatta la truffa che i vacanzieri spesso scoprono soltanto una volta giunti sul territorio. Numerosi i raggiri segnalati negli anni alle forze dell’ordine. Non sono mancati casi in cui si è riusciti a risalire agli autori del raggiro, ma per evitare rischi è comunque necessario stare attenti. Quest’anno già due i casi segnalati: uno a Castellabate e l’altro, nei giorni scorsi, a Palinuro.

Quando non si è certi dell’affare è possibile rivolgersi ai Comuni o alle forze dell’ordine. In alcuni casi sono stati anche attivati dei servizi appositi a disposizione dei turisti. E’ il caso di Ascea. Il Comune cilentano è stato il primo a dotarsi di un apposito ufficio di marketing e informazioni per fornire assistenza a tutti coloro che intendono visitare Ascea e soggiornare sul territorio; ad esso è possibile chiedere informazioni e notizie circa le proposte che giungono dal web. Già lo scorso anno diverse furono le truffe sventate.