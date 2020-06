La ricetta: “i cicuzzieddi ‘mbuttunati”

La zucchina è un ortaggio ipocalorico e ricco di acqua pertanto indicato per l’alimentazione di tutti, grandi e piccini e può essere introdotto in qualunque tipo di dieta vista anche l’assenza di colesterolo. A basso contenuto nutrizionale ma ricco di vitamina C.

La zucchina è molto versatile in cucina, tanto da poterci preparare svariati piattiche spaziano dall’antipasto al contorno passando per prime e seconde portate.

Vediamo oggi come prepare “i cicuzzieddi ‘mbuttunati”.

Dividiamo in due parti uguali delle zucchine tonde precedentemente lavate, priviamole delle parti non commestibili e della parte interna spugnosa. Lasciamole asciugare su di un cannovaccio e, nel frattempo, prepariamo il classico ripieno cilentano con uova fresche e cacio grattugiato q.b. per ottenere un composto abbastanza sodo da non farlo fuoriuscire in cottura. Riempiamo le nostre zucchine ed adagiamole in una padella fonda su di un fondo di olio di oliva.

Guarniamo con pomodorini freschi, olive nere, capperi e prezzemolo.

Aggiungiamo due bicchieri di acqua e lasciamo cuocere a fiamma moderata con un coperchio per una ventina di minuti, se l’acqua si dovesse assorbire e le zucchine risultano ancora durette aggiungerne gradatamente fino a cottura ultimata.

Un piatto unico che va bene in ogni circostanza, dal gusto delicato delle zucchine ma con il tocco deciso del ripieno.