Cuccaro: un evento celebrativo per il personale sanitario del San Luca

Cuccaro Vetere. Domani, 29 giugno, a partire dalle ore 21.30 nella Piazza On. Antonio Valiante, si terrà un concerto lirico-sinfonico della Grande Banda del Cilento, diretta dal Maestro Nicola Pellegrino, in omaggio all’impegno profuso, in occasione dell’Emergenza Covid-19, degli operatori sanitari d’Italia, in particolare dell’Ospedale di Vallo della Lucania.

Durante la serata, organizzata con la collaborazione dell’associazione “Artisti Cilentani Associati”, ci sarà anche la consegna della donazione di dispositivi di protezione individuale, da parte dell’Amministrazione Comunale di Cuccaro guidata dal sindaco Aldo Luongo, all’Ospedale San Luca.

L’Ente difatti intende testimoniare , in modo tangibile, l’apprezzamento e il riconoscimento per il grande lavoro svolto in questa pandemia dal Personale medico e infermieristico che hanno consentito alla Campania e al l’Italia di reagire all’emergenza Coronavirus; in particolar modo sarà rivolto questo riconoscimento al personale tutto dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, quale presidio sanitario di riferimento del Cilento, vero orgoglio del territorio “che non solo durante questa pandemia, ma ogni giorno, si prendono cura di noi e dei nostri cari e che durante questa emergenza hanno fatto la differenza affrontando le fasi più critiche della pandemia al fianco dei pazienti, sostituendosi ai parenti e ai familiari, portando umanità, affetto e solidarietà ai malati di Covid-19”.