Vincenzo De Luca diventa un tatuaggio, ma è temporaneo

Send an email

Follow on Twitter

«Probabilmente ho fatto una pazzia, ma poco mi interessa. I’m in love». Così scrive su Instagram, Davide Ferrari, artigiano di via San Gregorio Armeno, che ha deciso di pubblicare la foto del suo nuovo tatuaggio che raffigura il volto del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Oggi ho deciso di farmi tatuare la persona che stimo di più al mondo Vincenzo De Luca, un uomo che ha il coraggio di dire sempre ciò che pensa,senza peli sulla lingua, un esempio da seguire. De Luca non è una semplice persona, è uno stile di vita. Con immensa ammirazione».

Il post è divenuto virale e i commenti si dividono tra divertiti e increduli. «Ma sei impazzito?» gli scrive qualcuno. Ma ci sono anche dure critiche.

In seguito, Ferrari ha spiegato che non si tratta di un tatuaggio permanente, ma un “trasferello” con il volto di De Luca. Lasciar credere che quel tatuaggio fosse permanente è stato, ribadisce, uno«scherzo tra amici».