VIDEO | Intervista al sindaco di Agropoli Adamo Coppola

Il sindaco Adamo Coppola, primo cittadino di Agropoli, interviene, attraverso InfoCilento, sulla chiusura del lungomare San Marco. Il test, effettuato lo scorso week end, è servito a capire i problemi e le eventuali soluzioni inerenti , il numero di agenti di polizia locale da dislocare lungo le tante diramazioni che portano sull’arteria urbana. Isola pedonale sospesa, per ora, in futuro si vedrà.

Il sindaco Coppola ha parlato anche delle spiagge e della grande opera annunciata in campagna elettorale da 11 milioni di euro e mai accantonata ovvero della terza uscita sulla statale 18 e che potrebbe essere la chiave di volta per pensare realmente ad un’isola pedonale sul lungomare San Marco.