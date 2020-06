Vallo, maturanda con la febbre: scatta procedura anticovid

Si è presentata all’Istituto Parmenide di Vallo della Lucania per sostenere l’esame di maturità, ma al controllo affidato all’ingresso ai Volontari della Croce Rossa Italiana la sua temperatura corporea è risultata oltre la norma. Per questo è scattato il protocollo previsto per l’emergenza covid. L’episodio, che ha visto protagonista una studentessa cilentana, è avvenuto nella giornata di ieri. Una maturanda aveva febbre. Le sue condizioni sono buone ed è stata sottoposta ai controlli di rito che hanno escluso problemi, ma come previsto in questi casi sospetti è stata attivata una procedura per evitare la diffusione del covid.

Il dirigente scolastico dell’Istituto, Franco Massanova, d’accordo con gli ispettori del Ministero dell’Istruzione, ha disposto una modifica delle modalità per sostenere gli esami. Gli ultimi 8 ragazzi chiamati alla discussione della prova non dovranno recarsi a scuola ma sosterranno la maturità a distanza. La commissione, invece, sarà regolarmente in classe.

“Non è stato necessario sospendere gli esami, abbiamo attivato la procedura prevista in questi casi”, fanno sapere dalla scuola.