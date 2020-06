Pollica: dopo il lockdown si riparte dalle Politiche Giovanili

Venerdì 19 Giugno nel giardino di Palazzo Vinciprova a Pioppi, il Forum dei Giovani di Pollica ha ospitato il direttivo del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani per illustrare i punti principali del progetto “Comunemente” finanziato nell’ambito del bando giovani in comune della regione Campania.



Il progetto mira alla promozione territoriale concentrandosi principalmente sulle attività di ripristino della sentieristica e sulla costituzione di un forno sociale con prodotti tradizionali riprodotti con grani antichi, un ampio progetto che vedrà coinvolti i giovani di Pollica e di tutto il territorio Cilentano.

Durante l’incontro era presente il sindaco di Pollica Stefano Pisani, Michele Buonomo Presidente della Cooperativa Minnelea e dirigente di Legambiente Campania e Vincenzo Vaccaro Vice Sindaco di Stella Cilento.



“Il bando Giovani in Comune rappresenta per noi il punto di partenza e la giusta dose di incoraggiamento e positività dopo il triste periodo del lockdown, ce la metteremo tutta per mettere in atto azioni concrete per il bene dei giovani del nostro territorio” dichiara Ilaria di Gregorio, coordinatore del Forum dei Giovani di Pollica.