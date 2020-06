Oroscopo: Sagittario, evitate delle persone

Ariete – Non mettete per iscritto niente e non firmate contratti, attenti con il denaro. In amore non sottovalutate la concorrenza.

Toro – Cercate di vedere di più gli amici e coltivate qualche hobby: c’è bisogno di scaricare lo stress del lavoro.

Gemelli – In ballo ci sono parecchi progetti di lavoro ma fate fatica a realizzarli: verranno tempi migliori. Troppi sospetti rovinano un amore.

Cancro – Siete perfettamente padroni della situazione nel lavoro e potrete affrontare nel modo migliore un’emergenza. Bene il cuore.

Leone – Tenete a freno la smania di agire: in questo momento nel lavoro vi conviene riflettere. Non illudete qualcuno che vi ama e non lo merita.

Vergine -La situazione lavorativa va sbloccandosi e vi sentirete rassicurati e pieni di voglia di agire. In amore vi sentite appagati

Bilancia -Il tempo nel lavoro scorre velocemente: cercate di stare al passo altrimenti la vostra carriera non decollerà. Ottime chances in amore

Scorpione – In questo periodo è necessario usare la massima cautela nel portare avanti nuovi affari professionali. In amore la strada è in salita.

Sagittario -Per fare passi avanti nella carriera contate soltanto sulle vostre forze e il vostro ingegno. Evitate un Capricorno.

Capricorno – Vi attendono giornate propizie da tutti i punti di vista, ma soprattutto nella vostra attività. In amore spendetevi con generosità.

Acquario – Sapete muovervi con grande padronanza i sicurezza di voi stessi negli affari. In amore gli sforzi saranno ricompensati. Affinità con un Leone

Pesci – Difficoltà improvvise e noiose questioni legali potrebbero frenare la corsa verso il successo. Non mollate. Cercate un rapporto affettivo stabile.