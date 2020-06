Capaccio Paestum, spiaggia sicura con i vigili del fuoco in congedo

Andare in spiaggia in sicurezza al tempo del Covid è possibile, non solo basandosi sul distanziamento sociale ma anche con ulteriori accortezze che vengono programmate da enti pubblici e privati. A Capaccio Paestum, ad esempio, il lido Calypso Dune Beach Club, ha avviato una collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo e da oggi oltre al distanziamento e alle attività di sanificazione vengono garantite anche ulteriori iniziative.

All’ingresso della struttura balneare, infatti, i volontari garantiranno controllo della temperatura sia per coloro che accedono al lido che per chi si reca alla spiaggia libera.

Inoltre vengono fornite informazioni e schede con le necessarie prescrizioni anticovid. Piccoli accorgimenti per un’estate sicura.