Cannalonga: taglio abusivo d’alberi, multa di 11mila euro

CANNALONGA. Ammonta a 11mila euro la multa che un cittadino dovrà pagare per aver tagliato 11 querce in area sottoposta a vincoli. Si tratta di alberi del diametro di oltre 30 centimetri e insistenti su un terreno di località “Strada Vicinale”, nel Comune di Cannalonga.

Una zona, questa, sottoposta a vincolo idrogeologico e rientrante in zona C2 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Pertanto, accertato che l’attività è avvenuta senza autorizzazione da parte dell’Ente, dopo la contestazione dei carabinieri del Parco di Vallo della Lucania, è arrivata la sanzione amministrativa ai danni del soggetto che ha compiuto il taglio abusivo degli alberi.

Nei giorni scorsi altre sanzioni sono state comminate per episodi simili, a Sassano e a Vallo della Lucania.