BMFL 2020, ultimo giorno con Ministro Boccia e Governatore De Luca, premiazioni TOP Company e hackathon

Oltre 200 mila visualizzazioni complessive dei video e 50 ore di diretta. Questi i numeri della II edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, una lunga maratona virtuale partita il 3 giugno con la conferenza stampa di presentazione e conclusasi con la tre giorni che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo delle istituzioni, del mondo dell’impresa e delle associazioni. L’evento è stato promosso dal Centro Studi Super Sud e organizzato dal Gruppo Stratego. Ultimo giorno ricco di spunti di riflessioni e temi, grazie agli interventi – in apertura – del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, che ha rivolto un invito ai giovani “La conoscenza e i saperi consentono a ogni ragazzo di poter investire sul proprio talento. Da questo punto di vista la Borsa ha rappresentato una grande occasione per tutti, non solo per chi è in cerca di lavoro, ma soprattutto per chi lo offre, pensando alla centralità del territorio.”



L’Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania Sonia Palmeri ha partecipato all’atteso momento delle premiazioni dell’hackathon “Talents for Business” organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e coordinato da Edoardo Gisolfi, con le sfide lanciate dalle aziende Agenzia Carisma, Grafica Metelliana e IT Svil a oltre 100 studenti con ausilio di 30 coach. Le aziende hanno invitato i giovani partecipanti vincitori della competition a fare un percorso lavorativo finalizzato allo sviluppo dei progetti presentati. Un’opportunità concreta di formazione e lavoro. “La Borsa è una fucina di idee e un incubatore di opportunità per tanti giovani” ha detto la Palmeri.

Nel pomeriggio intervento dell’Assessore regionale all’Innovazione Valeria Fascione: “durante l’emergenza Covid-19 è emersa la necessità di ridurre i gap tra i territori nell’accesso al digitale per scuole, imprese e sanità.”

Chiusura con il video messaggio di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha parlato di Pubblica Amministrazione, Piano Lavoro e delle attività messe in campo in questi anni: “La qualità della formazione e la qualità delle conoscenze sono sempre più importanti per trovare nuove occasioni di lavoro. Il tema del lavoro coincide, soprattutto al Sud, con il tema della vita delle persone.”

TOP COMPANY 2020 – Molto seguito il momento delle premiazioni delle aziende e organizzazioni: Pelletteria Guerriero (Arzano, Napoli), per aver incrementato l’organico di oltre 400 unità in pochi anni, grazie al successo di mercato nel comparto luxury della Pelletteria, ottenuto attraverso investimenti in innovazione digitale, efficientamento e valorizzazione del Capitale Umano; CLE, PMI innovativa di Bari, per aver predisposto in azienda, già prima dell’emergenza coronavirus, protocolli di smart working efficaci e per aver sviluppato tecnologie innovative in grado di garantire continuità del servizio alla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al mondo socio-sanitario; Savino Solution (Salerno), per aver affiancato nel periodo del lockdown imprenditori e professionisti, grazie all’iniziativa di digitalizzazione solidale, nell’ambito della quale ha offerto gratuitamente la soluzione SecurOrder per la sottoscrizione e gestione di contratti e fatture a distanza; ConciliaLex, organismo fondato a Nocera Inferiore con oltre 50 sedi in tutta Italia, per aver attivato, in modo lungimirante, un’efficace digitalizzazione dei processi aziendali, che ha garantito l’esperimento delle procedure di mediazione anche nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per aver continuato a diffondere la cultura della mediazione civile e commerciale attraverso format di approfondimento in modalità digitale; CSP (Agropoli), per aver sviluppato la mascherina chirurgica con filtro modulare IMHOTEP, un prodotto ipoallergenico e biocompatibile, con il valore aggiunto del ridotto impatto ambientale delle mascherine monouso; Casa di Cura Santa Maria del Giglio (Sciacca – Sicilia), per aver donato e distribuito con i propri mezzi, in rete con altre imprese del Sud, 6000 chili di pasta alle persone meno abbienti dei comuni di Sciacca, Partanna, Mazara del Vallo, Montevago e Ribera, con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica che ci ha colpiti; Fariello Materassi (Ascea), per aver salvaguardato i livelli occupazionali dell’azienda, convertendo le attività in produzione industriale di mascherine in cotone e tnt, utilizzando un macchinario per la produzione in serie ideato e messo in opera da progettisti italiani, con ricaduta socio-economica nel senso di attrarre investitori e ridurre la fuga di talenti del territorio; Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, per lo sviluppo del progetto di promozione turistica di Olevano sul Tusciano e valorizzazione del sito archeologico della Grotta di San Michele, attraverso l’ideazione di un percorso di comunicazione innovativo finalizzato al raggiungimento di questi obiettivi; Fondazione Saccone (Montecorvino Pugliano – Salerno), per aver ideato e sviluppato il progetto “Imprenditori Resilienti”, un ciclo di webinar con 8 dei maggiori esperti nazionali di diverse tematiche, per aiutare imprenditori e professionisti nella fase di ripartenza dopo l’emergenza coronavirus; Banco Alimentare della Campania – Fisciano, per aver assicurato continuità nel funzionamento dei magazzini durante il lockdown, raddoppiando anzi il servizio di recupero e redistribuzione di cibo in aiuto delle famiglie bisognose del territorio, al fianco di istituzioni, Regione, Sindaci e Protezione Civile.

Il commento degli organizzatori Giovanni D’Avenia, Mariapia Mercurio e Antonio Vitolo: “E’ stata un’edizione all’insegna dei grandi numeri. Un’idea, quella di organizzare una borsa cross mediale, che si è concretizzata giorno dopo giorno con la consapevolezza di procedere sulla strada giusta per offrire opportunità concrete ai giovani e riflettere sui temi della formazione e del lavoro.”