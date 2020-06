Polla: destina il 5 per mille a finalità sociali

POLLA. “Dona il 5 per mille alle attività sociali svolte dal tuo Comune”.

È questo il messaggio del Comune di Polla. L’amministrazione comunale invita i propri cittadini ad effettuare la scelta di destinare con la prossima dichiarazione dei redditi, una quota del 5 per mille dell’IRPEF, relativo all’anno 2019, a favore delle attività sociali svolte dall’Ente.

Il Comune investirà il contributo nelle attività sociali promosse sul territorio, per gli interventi a favore delle famiglie, per i più giovani e per l’assistenza agli anziani e ai disabili.

La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente, inoltre, anche i contribuenti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono devolvere il 5 per mille; compilando la scheda integrativa della Certificazione Unica 2019 e consegnarla in busta chiusa ad un CAF o ad un intermediario abilitato.

In questo modo, il Comune di Polla punta sulla generosità e sensibilità dei suoi concittadini, i quali potranno aiutare a sostenere la spesa sociale, cioè quegli interventi fatti dall’amministrazione per alleviare tutte le situazioni di disagio del territorio comunale.