Meteo: nel finale di giugno si affaccia il caldo estivo

Tutto il mese di giugno è stato caratterizzato da un clima piacevole e senza alcuna ondata di calore. Le temperature non hanno mai superato i 30 gradi e non son mancati i classici temporali estivi.

Nei prossimi giorni la situazione muterà. Avremo una più decisa espansione dell’alta pressione verso l’Italia con caldo in intensificazione ma senza picchi esagerati.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature in aumento.

DOMENICA: sarà una giornata stabile e soleggiata. Temperature al di sopra della media. Caldo in aumento ma lungo le coste le brezze smorzeranno la calura.