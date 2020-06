Codacons Cilento apre nuovo sportello a Moio della Civitella

Al via lo sportello del consumatore gestito dal Codacons Cilento all’interno della sede comunale del Comune di Moio della Civitella. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva disponibilità del sindaco Enrico Gnarra che ha ritenuto importante e necessaria l’apertura dello sportello a difesa dei diritti dei cittadini nel suo comune e nei comuni limitrofi.

“E’ uno sportello al servizio dei cittadini – ha spiegato il Presidente Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara – sarà aperto un giorno a settimana, per alcune ore, all’interno delle struttura comunale. Gli orari e il giorno varieranno in considerazione del numero delle richieste provenienti dai cittadini

“Questo sportello” – aggiunge Lanzara – “permetterà a tutti i consumatori residenti nell’area del Cilento interno di rivolgersi ai nostri esperti per ottenere una consulenza in materia consumeristica. Sarà anche l’occasione per avvicinare il Codacons, che è un’associazione riconosciuta a livello nazionale, alle istituzioni ed alla popolazione del Comune di Moio della Civitella e dei paesi limitrofi”.

Come già in altri comuni della provincia di Salerno, il CODACONS ha realizzato, in accordo con il Sindaci, numerosi “sportelli del consumatore” nella certezza che esso, come già in altre realtà, rappresenti il trait d’union tra le istituzioni e il cittadino perché egli non si senta più lontano dalle istituzioni ma di esse si senta parte integrale ed integrata.