Ascea, chiazze in mare: la segnalazione dei bagnanti

ASCEA. “Ogni anno la stessa storia, non è possibile”, denuncia un bagnante della località marina. Una striscia opaca che rende l’acqua a tratti torbida, compare ogni anno in mare ad Ascea. Un fenomeno che si ripresenta a partire dalla prima mattinata e che porta con sé polemiche e segnalazioni.

L’ amministrazione comunale però è pronta a rassicurare.

Le analisi effettuate periodicamente dall’Arpac non hanno mai rilevato la presenza di agenti patogeni, pertanto è scongiurato alcun pericolo per la salute (leggi qui).

A volte a determinare le chiazze in mare è un fenomeno naturale come la fioritura di alghe che si manifesta con le alte temperature; in altri casi, invece, si tratta di liquami che provengono dai canali o che sono provocati dalle imbarcazioni e che le correnti marine trasportano verso riva. Questione non diversa per i lavori di ripascimento del litorale che parrebbe stiano generando qualche disagio.

Il mare di Ascea anche quest’anno ha ottenuto l’importante riconoscimento della Bandiera Blu, che lo eleva, assieme agli altri comuni costieri assegnatari, tra le eccelse località di mare della penisola.