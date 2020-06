Torna lo yoga nell’area archeologica di Paestum

“L’idea di coniugare due culture differenti in uno scenario così suggestivo come il Santuario meridionale di Paestum è nata qualche estate fa – dichiara il maestro, Luciano Bufano – L’energia positiva che si percepisce tra le antiche mura di Paestum aiuta a far maturare quella pace interiore necessaria per praticare una disciplina come lo yoga. Tutti coloro che hanno partecipato alle scorse lezioni di yoga nei templi sono ancora oggi entusiasti: l’esperienza che si vive in un luogo così pregno di sacralità è indescrivibile e rappresenta uno spunto di crescita per tutti, compresi gli insegnanti”.

A seguire i partecipanti ai corsi, ci saranno gli insegnanti Luciano Bufano e Stefania Zerella, entrambi professionisti di esperienza ventennale, che gestiranno direttamente le prenotazioni per le lezioni nei templi; l’accesso all’area archeologica sarà consentito previo acquisto del biglietto di ingresso giornaliero o con l’abbonamento Paestum&Velia – ancora in promozione a € 20 – con il quale si potranno visitare i due siti archeologici di Paestum e Velia liberamente per un anno intero.

Per informazioni e prenotazioni:

Dal 30 giugno 2020, ogni martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso l’area del “Parco dei Piccoli” nell’area archeologica di Paestum.

Prenotazione obbligatoria.

Per le lezioni del martedì contattare Stefania: 3384777750

Per le lezioni del giovedì contattare Luciano: 3383491264