Computer Milano: quali sono i guasti e malfunzionamenti più frequenti

Il personal computer è uno strumento sempre più indispensabile al lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni. La tecnologia pregna ogni aspetto della vita quotidiana e quindi quando c’è un malfunzionamento, il disagio è grande.

Ecco quindi un breve elenco di quelli che sono i problemi e guasti principali che gli esperti di www.computermilano.it riscontrano quotidianamente sui dispositivi elettronici. Continuando a leggere questo breve approfondimento è possibile capire meglio anche quali sono le relative cause e le possibili soluzioni.

Schermata blu di Windows

Tante persone che portano il pc in riparazione lo fanno perché spesso appare la famigerata schermata blu. Vale solo per i computer che hanno come sistema operativo Windows. Appena si accende il computer lo schermo diventa tutto blu e il sistema non parte.

È un guasto piuttosto comune e frequente che spesso è legato a un malfunzionamento dell’hard disk interno. La soluzione migliore è sostituire l’hard disk interno che può essere danneggiato e funzionare male. Questa è un’ottima soluzione che vale sempre la pena prendere in considerazione perché consente di continuare a utilizzare lo stesso pc senza doverne acquistare uno nuovo. Infatti, l’intervento di sostituzione dell’hard disk è sicuramente meno costoso rispetto a un computer nuovo di zecca.

Si aprono pagine internet

Ci sono tanti motivi per cui quando si naviga online, il browser apre tante pagine indesiderate. In gergo si parla di pop up e può trattarsi di un problema comune quando si naviga online su siti di streaming, forum e molto altro ancora. Ogni volta che si clicca su un link, è abbastanza frequente che si apra una pagina pop up. Purtroppo, non è un problema risolvibile perché dipende proprio dal sito.

In altri casi però può succedere che le pagine pop up si aprano senza aver cliccato nessun link ma semplicemente mentre si naviga online. Questa volta il problema è legato a un malware del computer. Sfortunatamente, ci sono diversi virus e malware che possono colpire il computer durante la navigazione ma anche leggendo la posta elettronica. Di solito, un buon antivirus dovrebbe tenere pulito il pc ma se no bastasse meglio rivolgersi agli esperti che eseguono una diagnostica completa per eliminare una volta per tutte il problema.

Computer lento

A molti capita di notare dopo un po’ di anni che il laptop o il pc fisso è lento. Fa fatica a caricare i programmi, non si riesce a passare velocemente da un programma all’altro, le operazioni più semplici come copiare e incollare un file richiedono molto tempo. Sono tutti sintomi dello stesso problema: l’hard disk interno è obsoleto. Una buona idea per migliorare le prestazioni del computer potrebbe essere quella di installare un hard disk con una RAM maggiore. Si tratta di un parametro che indica il livello di prestazioni del pc: più la RAM è alta, più veloce e performante sarà il computer.