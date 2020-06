Quando si parla di sponsorship si fa riferimento a una pratica comune per cui le aziende finanziano determinati eventi di pubblica risonanza per ricavarne visibilità.

I programmi di sponsorizzazione legano le aziende alle organizzazioni no profit e viceversa in un rapporto vincente su entrambi i fronti.

Le organizzazioni no profit infatti contano sugli sponso per finanziare le proprie iniziative culturali, sociali, ambientali, sportive etc., mentre le aziende ottengono un ritorno di immagine notevole e spesso molto vasto associando il proprio nome a eventi che possono avere una risonanza notevole.

Si pensi al caso della maratona di Boston sponsorizzata da Adidas o dei Giochi Olimpici e Coca Cola. In questi casi parliamo di grandi eventi e aziende multinazionali, ma gli stessi benefici riguardano allo stesso modo piccole aziende e realtà locali.

Ecco come avviare un programma di sponsorizzazione in poche, semplici mosse.

Approfondire i contatti esistenti

Se siete una piccola associazione potreste pensare che sia difficile trovare degli sponsor per finanziare i vostri progetti.

In realtà, basta partire da una piccola cerchia di persone che vi conoscono per cominciare a mettere su un programma di sponsorizzazione.

Cominciate dall’interno, dalle persone che ruotano già attorno alla vostra organizzazione e sostengono la vostra causa, sia essa salvare il parco cittadino o sostenere un’associazione sportiva per i più piccoli.

Nella vostra piccola cerchia è probabile che si trovino diverse persone che lavorano all’interno di aziende che potrebbero sponsorizzavi, per cui il primo passo è curare tutte le relazioni con chi vi conosce già.

Una volta rafforzati i legami, sarà più facile proporre alla vostra piccola cerchia la partecipazione a eventi di beneficienza per pubblicizzare la vostra nuova campagna: i vostri supporter saranno più inclini a partecipare e contribuire alla vostra causa rispetto a chi ancora non vi conosce.

Trovare nuovi contatti

Quando avrete consolidato i rapporti con alcuni privati e aziende, sarà tempo di cercare nuovi contatti.

Il passaparola in questi casi è importante, ma sarà necessario anche contattare aziende esterne alla vostra cerchia e che magari non hanno mai sentito parlare di voi.

I risultati raggiunti con i vostri attuali partner saranno un ottimo biglietto da visita!

Quando cominciate a contattare possibili sponsor, è importante tenere nota di tutto, chiamate, messaggi, risposte e così via.

Per i contatti potete utilizzare le e-mail per inviare dettagli di eventi o proposte e le telefonate per un approccio più personale.

Il primo punto di contatto con nuove aziende non sarà chi prende le decisioni: instaurare un buon rapporto con chi si occupa delle relazioni col pubblico, front office e addetti di segreteria, è un ottimo modo per ottenere qualche buon risultato.

Valutate la possibilità di inviare loro qualche regalo promozionale personalizzato, come quelli che potete trovare su https://www.maxilia.it/, magari qualcosa da utilizzare sulla scrivania e che attiri l’attenzione del capo.

Organizzare un evento di beneficienza

Una volta ottenuti quanti più contatti possibili, organizzate un evento di beneficienza a cui invitare tutti per mostrare l’importanza della vostra causa e il vostro impegno verso il raggiungimento degli obiettivi.

L’evento sarà il momento perfetto per concludere accordi e avviare rapporti di sponsorizzazione a lungo termine.

Ricordatevi di sottolineare i vantaggi che offrite alle aziende che decideranno di finanziarvi e focalizzate l’attenzione su di loro e sulle loro necessità piuttosto che su di voi.

Fate una buona impressione mostrando interesse verso il loro business e offrendo programmi di sponsorizzazione personalizzata in base alle loro esigenze.

A fine evento, non dimenticate di offrire a tutti un gadget personalizzato da portare a casa come ringraziamento per aver partecipato; sarà un ottimo modo per rimanere più a lungo nella mente dei presenti.

Se sei un manager o un imprenditore, ricorda che è importante sostenere le associazioni di volontariato locale, soprattutto in tempi di crisi, e che puoi trarne un notevole beneficio sia in termini di visibilità che di immagine.