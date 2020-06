Send an email

Castelnuovo, minoranza: spazi esterni in concessione alle attività

CASTELNUOVO CILENTO. “Vogliamo dare concretamente una mano alle attività commerciali del nostro Comune che sono state fortemente danneggiate dal lungo blocco delle attività dovuto dalle restrizioni per il coronavirus. Per questo abbiamo elaborato questa proposta e la abbiamo inviata alla maggioranza, certi che potremo lavorare insieme su questa iniziativa”. Così i consiglieri di minoranza Roberto Scola, Daniele Leoni e Luca Ogliaruso.

La proposta consiste nella concessione di più spazi alle attività, in particolare quelli prospicienti a negozi, bar, ristoranti e similari.

“L’obiettivo è quello di consentire, in via straordinaria e temporanea, che le attività economiche del nostro territorio abbiano la possibilità di ampliare la superficie destinata alla clientela sul suolo pubblico antistante il proprio esercizio commerciale”, spiegano gli esponenti dell’opposizione.

“Le misure igienico sanitarie sul distanziamento e il divieto di assembramento rendono necessario che i tavoli stiano a una distanza notevole tra loro. Se lo spazio non è sufficiente, le attività saranno costrette a ridurre le postazioni e quindi il numero di clienti”, concludono Scola, Leoni e Ogliaruso che hanno inviato una nota all’amministrazione guidata dal sindaco Eros Lamaida.