A Marina di Camerota le selezioni di Miss Universe Italy

Partono dal Cilento, le Selezioni della Campania di Miss Univese Italy, il il Concorso di bellezza più importante del Mondo, quello dove hanno mosso i primi passi tante Top Model Internazionali. Esso è nato in California nel 1952 e per un periodo è stato pure organizzato dall’attuale Presidente USA Donald Trump.

La bellissima Marina di Camerota, caratteristico borgo marinaro dal mare fantastico è quella chiamata a tagliare il nastro delle Selezioni Campane, curate dalla Lino’s Production di Lino Miraldi che, domenica 28 giugno a partire dalle ore 21,00 all’Hotel America, metterà in passerella una ventina di aspiranti Miss pronte a sfidarsi a colpi di sfilate in coloratissimi costumi da bagno ed eleganti abiti davanti ad una qualificata giuria presieduta dal Patron Nazionale Marco Ciriaci.

La fase finale del concorso anche quest’anno verrà trasmessa sui canali Mediaset ed eleggerà Miss Universe Italy 2020 che succederà alla bellissima Miss di Buccino – Sofia Marilù Trimarco.

La giovane dopo aver conquistato il ventunesimo posto alla finale mondiale di Atlanta (USA), martedì 2 luglio debutterà nelle sale cinematografiche nel film comico del regista partenopeo Ciro Villano Ammén.