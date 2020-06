Casaletto, valutazione d’incidenza: competenza a commissione comunale

In futuro tutti i progetti presentati da privati cittadini e dallo stesso Comune di Casaletto Spartano, che ricadono in area S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), non dovranno più essere trasmessi presso gli uffici regionali di Napoli, bensì saranno autorizzati da una commissione preposta alla valutazione di incidenza costituita presso il Comune di Casaletto Spartano.

Il vincolo coinvolge l’80% della superficie comunale e riguarda varie tipologie di interventi (ampliamenti e nuove costruzioni, tagli boschivi, opere pubbliche, ecc.).

L’attribuzione delle competenze al Comune ridurrà notevolmente i tempi per l’ottenimento del parere ambientale e di ovviare a parte di quelle problematiche che negli anni hanno riguardato progetti presentati da privati cittadini e dallo stesso Comune.

“Tali circostanze, spesso non hanno consentito la partecipazione e/o l’ottenimento di finanziamenti regionali, in quanto i tempi burocratici per l’ottenimento dei pareri sono stati troppo lunghi rispetto a quelli richiesti dai bandi ed avvisi pubblici.

Prossimamente saranno predisposti gli atti ed i procedimenti amministrativi finali per l’effettivo funzionamento della commissione”, fanno sapere da palazzo di città.