Barre portatutto, l’accessorio indispensabile nei viaggi in auto

Le barre portatutto rappresentano una soluzione eccellente per chi viaggia in auto, poiché permettono di trasportare diversi oggetti e bagagli, grazie alla possibilità di completarle ulteriormente con un portapacchi, un travel box o altri accessori. Le barre portatutto aumentano notevolmente la versatilità di un’auto durante le vacanze con una spesa comunque piuttosto contenuta ed economica.

Si consiglia di acquistare e montare le barre portatutto prima di ogni partenza, per aumentare lo spazio bagagli disponibile ed evitare di ingombrare eccessivamente l’area destinata ai passeggeri. Le barre sono molto utili anche a chi è solito portare con sé attrezzature tecniche o sportive abbastanza ingombranti, materiale per il campeggio e altri oggetti voluminosi.

Come scegliere le barre portatutto per la propria auto

La scelta delle barre portatutto dipende essenzialmente dalle proprie esigenze di utilizzo. Se l’intenzione è quella di viaggiare spesso e a lungo, si consiglia un modello più costoso e di qualità, per un uso saltuario può essere sufficiente una versione più economica.

Un altro importante criterio di scelta si lega, ovviamente, al modello di auto, poiché non tutte le barre sono compatibili con ogni automobile. Trattandosi di un articolo tecnico, è importante sincerarsi sempre della qualità e affidabilità del venditore, orientandosi verso uno store online o tradizionale di comprovata competenza.

A cosa servono le barre portatutto per l’auto

Come si è detto, dotare la propria auto di barre portatutto significa prima di tutto ampliare lo spazio a disposizione per il trasporto di bagagli, attrezzature e altri oggetti pesanti e ingombranti. La presenza delle barre consente di portare con sé tutto quanto è normalmente impossibile da chiudere nel bagagliaio ed è indicata nel caso in cui quest’ultimo fosse insufficiente per trasportare tutto il materiale di cui si ha bisogno.

È importante controllare con attenzione che le barre siano omologate per la propria auto non solo per ragioni di sicurezza, ma anche per evitare il rischio di sanzioni e decurtazione di punti dalla patente.

Le barre si dispongono trasversalmente sul tetto dell’auto utilizzando appositi supporti forniti in dotazione. In commercio si trovano anche barre universali, adattabili a numerosi modelli di auto, tuttavia si consiglia sempre di preferire le versioni destinate ad uno specifico tipo di veicolo.

Altri criteri da considerare per individuare il modello ideale sono la lunghezza, il peso e la portata massima.

Come si utilizzano le barre portatutto

Una volta montate, le barre portatutto consistono in due barre trasversali dove è possibile sistemare i bagagli o aggiungere ulteriori accessori. Ad esempio, sulle barre portatutto si può montare un travel box, un supporto per il trasporto degli sci, un portabici, un supporto per la canoa o il windsurf e molti altri accessori che permettono di caricare qualsiasi oggetto o strumento in totale sicurezza e tranquillità.

Proprio in base alla destinazione di utilizzo, si raccomanda di scegliere la barra più adatta, verificandone quindi la portata massima e le dimensioni: prima dell’acquisto è quindi sempre molto importante definire con attenzione quale possa essere il carico che si prevede di trasportare.