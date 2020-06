Sapri: Croce Rossa a supporto dei maturandi

SAPRI. Si stanno completando in questi giorni gli esami di maturità per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori.

A Sapri a coadiuvare i maturandi, ci sono anche i volontari della Croce Rossa.

Questi ultimi sono impegnati presso l’Istituto Leonardo Da Vinci per garantire lo svolgimento delle attività di esame in piena sicurezza.

In particolare i volontari si stanno occupando del controllo della temperatura all’ingresso dell’istituto e del distanziamento tra studenti ed altro personale scolastico.

La Croce Rossa di Sapri in questa fase di emergenza Covid si è rivelata un un importante ausilio per la popolazione e le istituzioni. Diverse le attività svolte e le iniziative solidali.