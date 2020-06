Send an email

Riccardo Muti in concerto a Paestum, domani presentazione dell’evento

Una serata di grande musica a Paestum per un messaggio di pace. Domenica 5 luglio Riccardo Muti dirigerà l’Eroica di Beethoven dai templi di Paestum. Domani la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Il maestro napoletano ha accettato quest’anno di portare nel parco archeologico campano il tradizionale concerto “Le vie dell’amicizia”.

L’edizione 2020 è dedicata alla Siria, alla giovane politica curda Hevrin Khalaf morta a 34 anni in attentato e, ancora, al sito archeologico di Palmira che negli anni è stato oggetto di devastazioni dal terrorismo islamico. Il parco di Paestum è gemellato con l’antica città siriana, conosciuta anche come “la sposa del deserto”.



Sul palco allestito tra i templi ci saranno con Muti l’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” e la Syrian Expart Philarmonic Orchestra con la partecipazione di una delle più celebri cantanti curde, Aynur Dogan. Il concerto è alle 21,30 e si svolgerà con tutte le misure di sicurezza anti-covid. Previste le riprese Rai.



L’appuntamento è per il 5 luglio.