Laurito: riqualificazione del borgo, al via il progetto “Adotta una via”

Si chiama “Adotta una via” ed è l’iniziativa proposta dalla Pro Loco di Laurito. L’obiettivo è quello di installare delle cornici in ferro battuto per i cartelli segnavia. Il progetto interesserà l’intero centro storico.

Un modo per abbellire le vie centrali del paese e per realizzarlo si punta al sostegno di tutti, cittadini e non solo.

La Pro Loco, infatti, ha deciso di mettere in vendita delle T-Shirt personalizzate o contribuendo con un’offerta libera.

“Contribuiamo anche noi a valorizzare il nostro paese con un piccolo gesto”, fanno sapere dalla Pro Loco di Laurito.

Per acquistare le magliette o per fare un’offerta è possibile contattare i numeri 3282210903 o 3281410946