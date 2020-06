Agropoli: strisce blu nel parcheggio Padre Giacomo Selvi

Send an email

Strisce blu presso il parcheggio retrostante la chiesa del Sacro Cuore, ad Agropoli. Una nuova area di sosta a pagamento. Un provvedimento, quello dell’amministrazione Coppola, che per molti segna il definitivo colpo di grazia al Lungomare di Agropoli.

La sua chiusura al traffico era già osteggiata per l’assenza di vie alternative e parcheggi.

Ora un ulteriore disincentivo a recarvisi considerato che gli stalli liberi per chi vuole raggiungere San Marco sono davvero pochi.

Per Gisella Botticchio, consigliere della Lega, il provvedimento conferma che il Comune ha bisogno di soldi per rimpinguare le casse dell’Ente. Per Giovanni Basile, invece, la scelta di sostituire le strisce bianche con quelle blu è il frutto di “Incompetenza amministrativa”.

Su tutte le furie i cittadini considerato che quello posizionato alle spalle della Chiesa del Sacro Cuore è un parcheggio a servizio non solo del Lungomare ma anche di un supermercato, dei fedeli e dei genitori che accompagnano o vanno a prendere i loro figli a scuola. “Questo è il colpo di grazie per noi”, il commento del titolare di un’attività di San Marco.

Il parcheggio Padre Giacomo Selvi era stato aperto dall’ex sindaco Franco Alfieri a servizio delle zone adiacenti. Si attende ora di conoscere i costi e le modalità per il parcheggio a pagamento.