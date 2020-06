63enne di Padula muore ad un posto di blocco: malore fatale

Send an email

Antonio Marotta, 63 anni di Padula, è morto a Fidenza (Parma) durante un controllo di polizia. Un epispdio sul quale ora si sta cercando di apprendere l’esatta dinamica. L’automobilista è stato fermato domenica pomeriggio da una pattuglia della Stradale lungo viale Martiri della Libertà. Non si sa se gli agenti abbiano riscontrato irregolarità.

Dall’accertamento, però, sarebbe scaturito un diverbio con i poliziotti durante il quale il 63enne ha accusato un malore.

Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Procura indaga per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.