Una nuova iniziativa di arte e solidarietà a Felitto, con l’Associazione APS Pasquale Oristanio

Dopo il gran successo della precedente iniziativa di solidarietà che si è conclusa nel mese di maggio 2020, in favore della Fondazione Ascierto, con la vendita all’asta del quadro di Donato Stabile “Paesaggi cilentani”, la felittese Associazione APS Pasquale Oristanio ritorna con una nuova iniziativa solidale.

Questa volta sarà l’artista Mario Ricco di Albanella a mettere a disposizione la sua arte al servizio della solidarietà. Il dipinto è un olio su tavola 24×30 cm che ritrae la zona di Laura di Paestum.



Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/relazionale di Salerno per sostenere le proprie attività.

L’evento è iniziato in coincidenza con il particolare giorno del solstizio d’estate, e durerà per tutto il mese di luglio. Le proposte di offerta potranno essere comunicate contattando la sig.ra Rosi Di Stasi Oristanio, Presidente dell’Associazione. La base di partenza è fissata a 100,00€.

La signora Rosi, in merito a questa iniziativa, afferma: “Si tratta di un inno al bello e alla natura per ricordarci delle nostre origini e della nostra umanità che diviene più fulgida quando tendiamo la mano all’altro. Infondo, ha ragione Henry David Thoureau dicendo che la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai. Grazie di cuore a Mario e a quanti di voi ci daranno una mano nella promozione dell’iniziativa!”.