Trafitto da chiodo sulla spiaggia di Agropoli: 17enne sarà operato

AGROPOLI. Sarà operato questa mattina presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania il 17enne di Angri feritosi sulla spiaggia del Lungomare San Marco. Il giovane si trovava con la famiglia sul litorale. Era sul bagnasciuga quando all’improvviso è stato trafitto sotto il tallone da un chiodo spuntato dalla sabbia.

Vista la profonda ferita è stato necessario contattare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza che successivamente lo ha trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

I sanitari, dopo gli esami, hanno riscontrato la presenza di residui del chiodo sotto la pelle e per questo hanno disposto l’intervento chirurgico. Una brutta avventura per il giovane angrese che da anni con la sua famiglia frequenta Agropoli.

L’episodio è avvenuto nel tratto iniziale del Lungomare, nei pressi dell’ex sede della Guardia di Finanza. Nello stesso punto, sempre nella giornata di venerdì, una donna con dei bambini ha riscontrato la presenza di una siringa ed ha allertato il bagnino che ha provveduto a rimuoverla. Purtroppo in quel punto tali episodi non sono nuovi. Nelle vicinanze sono presenti un canale di scolo delle acque piovane e la foce del fiume Testene che talvolta trasportano in mare anche questi oggetti abbandonati da incivili.