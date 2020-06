Calcio, Cerruti: resto legato all’Agropoli, pronto a sostenere un progetto serio

“Sono orgoglioso delle parole che ha avuto per me Maurizio Puglisi, un vero amico con il quale ho condiviso un progetto calcistico di due anni ad Agropoli, durante i quali ho potuto conoscerlo ed apprezzare il suo impegno e il suo modo di lavorare. La sua proposta mi gratifica ma io per impegni lavorativi che mi hanno portato fuori regione sono stato costretto ad allontanarmi dal mondo del calcio, per questo non ho la possibilità di ricoprire alcun ruolo dirigenziale”. A parlare è Domenico Cerruti, ex presidente dell’Agropoli e oggi annunciato come Co-presidente della Gelbison, ruolo che però non ricoprirà.

“Sono pronto a dare un cospicuo contributo al progetto dell’amico Maurizio Puglisi, come lui mi ha promesso di darlo all’U.S.Agropoli, con l’intento di portare avanti una idea di comprensorio che porti alla crescita di entrambe le realtà calcistiche. Mi sento di farlo perché lui mi ha dato tanto ed è giusto ricambiare”, spiega Cerruti che rivela la disponibilità a fare la sua parte per l’U.S.Agropoli.

“Agropoli è la città che amo e in cui ho scelto di vivere e nell’anno del centenario, se mi verrà proposto un progetto serio, sono pronto a sostenere la squadra che rappresenta questo territorio e i suoi tifosi sperando nel contributo anche dell’amico Maurizio Puglisi e degli altri soci che verranno inclusi in questo progetto”, conclude.