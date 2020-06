Accordo per la sentieristica del Monte Bulgheria

Nel pomeriggio di Venerdi 20 giugno è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’associazione Massiccio del Bulgheria e i comuni di Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Camerota, Centola e San Giovanni a Piro per la manutenzione e la promozione della rete sentieristica del Bulgheria.

Presenti quattro dei sindaci che hanno aderito al progetto della nostra associazione: Ferdinando Palazzo, Mario Salvatore Scarpitta, Giuseppe Balbi e Gino Marotta. Assente il sindaco di Centola Carmelo Stanziola e ha avuto un impedimento all’ultimo minuto ma che ha fatto pervenire la sua adesione al progetto.

“Per chi come noi dichiara – l’assessore all’ambiente al turismo Pasquale Sorrentino – ha sempre avuto la tutela del paesaggio e la valorizzazione dello stesso come bussola questa iniziativa e rappresenta non un punto di arrivo ma un passaggio obbligato per una offerta turistica integrata e soprattutto comprensoriale, con l’obiettivo di potenziare e consolidare la rete sentieristica attuale, percorsi costieri e i sentieri dei monaci italo/greci”.

Ha relazionato Giuseppe Sorrentino, presidente del consiglio comunale di San Giovanni a Piro.

“Una bella occasione per una opzione turistica su cui abbiamo puntato e investito”, ha concluso Pasquale Sorrentino.