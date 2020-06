La ricetta: polpette di alici

L’alice è un alimento ricco di proteine e privo di grassi saturi. Per il suo contenuto di diversi minerali è ottimo per la funzione tiroidea e per le malattie cardiovascolari vista la presenza preziosa di acidi grassi omega-3.

Nella cultura cilentana è molto diffuso per il suo gusto deciso ma allo stesso tempo delicato.



Povero per costi e molto duttile per squisiti piatti come le

Vediamo come prepararle:

Ingredienti (per circa 12 polpette)

1/2 kg di alici

2 uova medie intere

120 gr di cacio grattuggiato

Pane raffermo bagnato nel latte

Prezzemolo tritato

Un pizzico di sale

Una manciata di pangrattato

Procedimento

Pulire, lavare e sgocciolare le alici. Amalgamare tutto e formare delle palline dandogli una forma allungata. Friggere in abbondante olio di oliva.

Da servire come antipasto caldo accompagnate da un sughetto di pomodoro e basilico fresco dove poter intingere la polpetta.