Estate 2020 alla ricosperta del Cilento: tante vacanze in una sola vacanza

Ormai è assodato che quest’anno i fortunati che potranno concedersi una vacanza dopo l’emergenza-Covid opteranno soprattutto per mete italiane: si parla già da tempo di un ritorno all’idea e alle modalità di turismo imperanti negli anni Cinquanta e Sessanta, quando a essere prese d’assalto erano le molte splendide mete disseminate in tutto il Paese. Perché – diciamolo – a dispetto delle restrizioni e delle cautele che ancora dobbiamo osservare, in Italia caschiamo in piedi, ricca come è di luoghi incantevoli e di siti di mare, campagna e montagna concentrati in aree anche molto ristrette.

Un luogo da scoprire e da cui salpare verso splendide mete, vicine e lontane

Il Cilento è un perfetto esempio di meta ricca di attrattive, in grado di soddisfare tutti i gusti: patrimonio dell’umanità dell’UNESCO situato nella provincia di Salerno, vanta uno splendido Parco Nazionale in cui si trovano numerosi esemplari degni di nota di piante e animali, ma anche spiagge, grotte e siti archeologici. Non solo: per chi ha la possibilità di programmare una vacanza più lunga e articolata, è importante tenere conto del fatto che da questa zona si raggiunge agevolmente Napoli, e che il capoluogo campano, oltre che una splendida città rinomata in tutto il mondo, è anche un punto di partenza ideale per visitare magnifiche isole. Se ci si muove in auto, dunque, trovare un parcheggio al porto di Napoli è la soluzione ideale per poi spostarsi in aliscafo o in traghetto verso mete imperdibili come Ischia, Capri o Procida.

Il sito può essere utile anche per chi, dal Cilento, vuole spostarsi in traghetto ma senza auto verso mete più lontane, come potrebbe desiderare chi già ha la fortuna di abitare in zona e vuole approfittare delle vacanze per spingersi ad esempio verso Ponza, Stromboli, Vulcano, Panarea o addirittura verso altre destinazioni in Sicilia ed in Sardegna.

Un mondo di opportunità che soddisfano passioni diverse

Chiarita la possibilità di valutare queste escursioni, il Cilento resta comunque una zona in cui è difficile annoiarsi! Gli appassionati di mare non dovranno lasciarsi sfuggire spiagge come quelle di Trentova, nei pressi di Salerno, rinomata per la finissima sabbia e le acqua trasparenti: un paesaggio che ritroviamo anche ad Acciaroli e Casal Velino, località che da qualche anno vanta la Bandiera Blu per il mare pulito. Molto gettonata è anche Marina di Camerota, che oltre a una serie di spiagge che assecondano tutti i gusti (scogli, ciottoli o sabbia), è una località ricca di siti e monumenti d’interesse, su tutte le Grotte Paleontologiche.

Altre località degne di nota sono Sapri, nei cui dintorni è possibile dedicarsi anche a escursioni di trekking; e ancora il parco archeologico di Paestum, con il museo e suggestivi templi dedicati a Poseidone, Hera e Atena; il paese di Roscigno, con il centro storico “senza tempo”, i siti archeologici e il percorso di trekking che si snoda lungo un antico tratturo detto “trazzera degli stranieri”. Soprattutto chi ha bambini dovrà mettere poi in agenda una visita all’Oasi WWF di Persano: i più piccoli, ma anche gli amanti della natura, non possono perdersi infatti le bellezze di questa vasta area protetta, nella quale è possibile imbattersi in puzzole, donnole, tassi, volpi, cinghiali e in alcuni esemplari di lontra, animale purtroppo in via di estinzione nonché simbolo dell’oasi, nella quale abitano anche numerosissime specie di uccelli (anche rapaci come il gheppio, il falco pellegrino e lo sparviero) e in cui vengono svolte interessanti attività didattiche rivolte ai ragazzi, così da conciliare istruzione e divertimento.